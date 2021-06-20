Находясь на Анатолийском дипломатическом форуме, глава МИДа Польши Збигнев Рау дал интервью агентству Anadolu.

Помимо прочего речь зашла и о недавно приобретенных у Турции ударных беспилотниках Bayraktar. «Мы уверены, что они улучшит потенциал польской армии и позволят укрепить восточные границы НАТО», – отметил Рау. По его словам Варшава испытывает угрозу со стороны огромного соседа. Министр полагает, что вхождение стран Западных Балкан в Евросоюз обеспечит их подлинную безопасность. В ходе недавной войны с Арменией Азербайджан активно использовал турецкие Bayraktar(ы). Результаты превзошли всякие ожидания. С помощью беспилотников была уничтожена практически вся система противовоздушной обороны Карабаха.