В Белоруссии пока нет необходимости введения обязательной вакцинации от COVID-19, заявил Александр Лукашенко, общаясь с врачами одной из минских больниц, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что власти пока справляются с коронакризисом, ситуация под контролем. Речь зашла и о летних отпусках. Лукашенко рекомендовал: в условиях пандемии лучше всего отдыхать дома. Да и с недавних пор страны Евросоюза, а также присоединившаяся к ним Украина, запретили белорусским самолетам летать над своей территорией. «Что касается Черного моря, Сочи, Грузии, то очень большой поток людей, и нет проблем с перелетами туда, конечно, сделав необходимые тесты», – уточнил Лукашенко. Также он высказался за то, чтобы белорусское воздушное пространство было закрыто для украинских авиакомпаний. «То есть надо создать равные условия для наших самолетов «Белавиа». Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем в Беларусь», – добавил Лукашенко.