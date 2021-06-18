Ведомства, напрямую подчиненные президенту Майе Санду, могли быть замешаны в похищении украинского гражданина Николая Чауса, а в 2019 году, когда Санду возглавляла правительство, украинский лидер Владимир Зеленский мог настойчиво просить о «помощи» в похищении или экстрадиции судьи. Об этом заявили депутаты, члены парламентской следственной комиссии Адриан Лебедински и Василе Нэстасе.

Лебедински отметил, что СИБ с самого начала знал о действиях, которые будут предприняты в связи с украинским судьей Чаусом.

«У нас есть показания, в которых говорится, что сотрудники СИБ-а, включая наших представителей, участвовали в закрытом совещании с украинскими спецслужбами, где обсуждался этот вопрос, за несколько месяцев до похищения», – сказал член комиссии.

Другой член парламентской комиссии Василе Нэстасе особо отметил, что власти Украины не были предрасположены к сотрудничеству в части проведения следствия по делу похищения судьи.

«Никто не хочет сотрудничать (…) Ни один человек не был отправлен сюда», – заявил Нэстасе.

Портал Sinteza.ORG напоминает, что депутаты рассказали и о том, что как минимум один высокопоставленный сотрудник СИБ-а и 30 работников Службы госохраны были напрямую замешаны в похищении украинца Николая Чауса.