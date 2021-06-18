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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Цены растут, потому что никто не занимается этой проблемой

Додон: Цены растут, потому что никто не занимается этой проблемой
18 июня
12:21 2021
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Галопирующий рост цен в Молдове экономически никак не обоснован. Это происходит из-за тех, кто не справляется с ситуацией и не думает о людях, заявил председатель ПСРМ Игорь Додон во время прямого эфира.

«На всех предвыборных встречах мне говорят: Г-н Додон, почему растут цены? Привожу пример, в прошлом году, когда Додон был президентом, цены в Молдове не росли, хотя были и засуха и пандемия. В этом году растут. Почему? Потому что никто не занимается этой проблемой. Цены растут не только на топливо, но и на продукты питания, растительное мало уже стоит дороже 50 леев за литр. Выросли цены на стройматериалы. Хотя, по моему мнению, оснований для роста нет. Это происходит потому, что руководство страны не занимается этой проблемой. Никто ничем не занимается, они не думают о людях», – сказал Додон.

Председатель ПСРМ считает, что именно по этой причине сразу после выборов не стоит затягивать с процедурой назначения правительства, которое должен взять ситуацию под контроль.

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