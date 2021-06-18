Пятница, 18 июня 2021, 12:32

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Нужно помочь пострадавшим от проливных дождей

Игорь Додон: Нужно помочь пострадавшим от проливных дождей
18 июня
12:12 2021
Версия для печати

Председатель ПСРМ Игорь Додон повторно призвал власти страны изыскать средства для компенсации убытков фермерам, пострадавшим в результате проливных дождей. Додон заявил во время прямого эфира о том, что правительство должно установить приоритеты: выделять средств из резервного фонда на открытие дополнительных избирательных участков или помогать фермерам, оставшимся без урожая.

«Лучше выделить финансовые средства, которые у нас есть, фермерам. У них убытки на десятки миллионов леев. На прошлой неделе Министерство сельского хозяйство оценило их в 40 млн леев. На этой неделе, думаю, добавились еще 30-40 млн леев. Что лучше? Выделить 70-80, 100-120 миллионов для сельского хозяйства или искать еще 30-40 избирательных участков. Я выбираю сельское хозяйство. Считаю, что нужно помочь людям, тем, кто находится в стране, которые занимаются предпринимательством, и которые пострадали», — сказал Додон.

Напомним, что председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству, депутат ПСРМ Раду Мудряк обратился в правительство с требованием оказать поддержку сельхозпроизводителям. По его данным, проливные дожди уничтожили урожай на площади 4 тыс. гектаров.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,82+0,48%
EUR21,23+0,50%
GBP24,75+0,14%
UAH0,66+0,48%
RON4,31+0,50%
RUB0,25+0,75%

Курсы валют в MDL на 18.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд