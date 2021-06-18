Председатель ПСРМ Игорь Додон повторно призвал власти страны изыскать средства для компенсации убытков фермерам, пострадавшим в результате проливных дождей. Додон заявил во время прямого эфира о том, что правительство должно установить приоритеты: выделять средств из резервного фонда на открытие дополнительных избирательных участков или помогать фермерам, оставшимся без урожая.

«Лучше выделить финансовые средства, которые у нас есть, фермерам. У них убытки на десятки миллионов леев. На прошлой неделе Министерство сельского хозяйство оценило их в 40 млн леев. На этой неделе, думаю, добавились еще 30-40 млн леев. Что лучше? Выделить 70-80, 100-120 миллионов для сельского хозяйства или искать еще 30-40 избирательных участков. Я выбираю сельское хозяйство. Считаю, что нужно помочь людям, тем, кто находится в стране, которые занимаются предпринимательством, и которые пострадали», — сказал Додон.

Напомним, что председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству, депутат ПСРМ Раду Мудряк обратился в правительство с требованием оказать поддержку сельхозпроизводителям. По его данным, проливные дожди уничтожили урожай на площади 4 тыс. гектаров.