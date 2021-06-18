Председатель ПСРМ Игорь Додон считает, что будущий парламент должен регламентировать процедуру открытия зарубежных избирательных участков. Об этом лидер социалистов заявил во время прямого эфире. Он отметил, что закон должен обеспечить равное право голосовать для всех граждан Молдовы.

«Сразу после этих досрочных парламентских выборов необходимо принять принципиальное решение об обеспечении граждан равным правом голоса и тех, кто на Востоке, и тех, кто на Западе. Свыше одного миллиона граждан находятся за пределами страны. Есть 200 тыс. граждан из Приднестровья с правом голосом. Всем нужно обеспечить возможность голосовать. Если не обеспечить это право всем, тогда какова законность следующего парламента или следующей власти, если часть граждан не имела право голосовать. Поэтому нужно быть очень корректными с гражданами, которые находятся за рубежом», — сказал Додон.

Что касается количества избирательных участком заграницей, то председатель ПСРМ отметил, что право принятия решений принадлежит ЦИКу и правительству.