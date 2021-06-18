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Газета "Кишиневские новости"

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Россия отправляет в Молдову 60 тыс. доз вакцины Sputnik V

18 июня
12:01 2021
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Партия вакцины от коронавируса Sputnik V в количестве 60 тыс. доз прибудет сегодня вечером в Кишинев. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон, который находится с визитом в РФ.

По его словам, 40 тыс. доз предназначены для Правобережья, а 20 тыс – для приднестровского региона. Лидер социалистов отметил, что достиг договоренности с российскими властями относительно подписания соглашения о приобретении 1 млн доз вакцины «Sputnik V».

В ходе передачи Игорь Додон заявил, что в начале будущей недели он вакцинируется препаратом «Sputnik V».

Напомним, что партия вакцины является частью российской гуманитарной помощи. Договоренность о ее предоставлении достигнута в результате усилий спикера Зинаиды Гречаный и экс-президента страны Игоря Додона. Ранее Российская Федерация выделила Молдове на безвозмездной основе 142 тыс. доз вакцины «Sputnik V».

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