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Газета "Кишиневские новости"

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Пержу: В бедной стране надо создавать запас на черный день

18 июня
11:51 2021
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Резервный фонд правительство нельзя опустошать ради финансирования досрочных парламентских выборов, когда из-за непогоды фермерам уже нанесен ущерб в размере 50 млн леев, а еще 12 млн необходимы для противоградовой службы. Такое мнение высказал действующий министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу. Его позицию поддержал и глава МВД Павел Войку.

«Если дожди продолжаться и если будет проблема с урожаем, да, у нас будут проблемы. Риски существуют. (…) В 2003 году мы остались и без семян, тогда их дефицит составлял 60 тыс. тонн. Посчитайте по цене 8 лей за килограмм, умножьте и узнаете, сколько средств необходимо», – сказал Пержу в эфире телеканала NTV Moldova.

Он добавил, что финансовые резервы страны нельзя оголять. А руководство страны должно в первую очередь заботиться о продовольственной безопасности.

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