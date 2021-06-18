Об этом заявили депутаты Адриан Лебедински и Василе Нэстасе, которые входят в состав следственной комиссии по выяснению обстоятельство похищения украинского судьи.

Лебедински заявил, что Генеральная прокуратура получила документы, подтверждающие участие офицеров в незаконной операции, а теперь правоохранительные органы ведут расследование.

«По оперативной информации (СИБ отказывается представить реальную информацию) высокопоставленный сотрудник СИБа замешан в совершении этого правонарушения. Мы представили эту информацию органу уголовного преследования, включая информацию о сотрудниках Госохраны, которые в соответствующий день обеспечивали маршрут на Атаки», — заявил Лебедински.

Депутат отметил, что директор СИБа был заслушан в рамках парламентской комиссии, но вел себя вызывающе и представил искаженную информацию. Он стал сотрудничать только после того как депутаты дали понять, что обладают детальными данными о случившемся.