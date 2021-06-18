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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове расследуется причастность Санду и СИБ к похищению Чауса

В Молдове расследуется причастность Санду и СИБ к похищению Чауса
18 июня
11:11 2021
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Об этом заявили депутаты Адриан Лебедински и Василе Нэстасе, которые входят в состав следственной комиссии по выяснению обстоятельство похищения украинского судьи.

Лебедински заявил, что Генеральная прокуратура получила документы, подтверждающие участие офицеров в незаконной операции, а теперь правоохранительные органы ведут расследование.

«По оперативной информации (СИБ отказывается представить реальную информацию) высокопоставленный сотрудник СИБа замешан в совершении этого правонарушения. Мы представили эту информацию органу уголовного преследования, включая информацию о сотрудниках Госохраны, которые в соответствующий день обеспечивали маршрут на Атаки», — заявил Лебедински.

Депутат отметил, что директор СИБа был заслушан в рамках парламентской комиссии, но вел себя вызывающе и представил искаженную информацию. Он стал сотрудничать только после того как депутаты дали понять, что обладают детальными данными о случившемся.

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