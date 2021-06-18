Психолог из Мемориального университета Ньюфаундленда в Канаде Кэрол Петерсон больше двух десятилетий исследовал феномен детской памяти. Специалист опросил около тысячи человек и выяснил, что очень многие ясно помнят, что происходило с ними в раннем детстве. Достоверность этих воспоминаний подтвердили рассказы родителей опрошенных. Однако люди нередко ошибались в определении периода, к которому относятся воспоминания. Им казалось, что это случилось позже, чем было на самом деле.

Психолог предположил, что такой сдвиг во времени происходит из-за особенностей человеческого сознания: более далекое событие воспринимается как более близкое по времени. В науке это называется эффектом телескопирования. Однако такой эффект касается только воспоминаний о том, что случилось с ребенком, котором еще не исполнилось четырех лет. С воспоминаниями о том, что случилось после этого возраста, временного сдвига не происходит.

Как считает ученый, результаты его исследования могут оказаться полезны при лечении последствий психологических травм, полученных в детстве, сообщает Naked-science.