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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Дети запоминают больше, чем кажется

Дети запоминают больше, чем кажется
18 июня
11:02 2021
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Психолог из Мемориального университета Ньюфаундленда в Канаде Кэрол Петерсон больше двух десятилетий исследовал феномен детской памяти. Специалист опросил около тысячи человек и выяснил, что очень многие ясно помнят, что происходило с ними в раннем детстве. Достоверность этих воспоминаний подтвердили рассказы родителей опрошенных. Однако люди нередко ошибались в определении периода, к которому относятся воспоминания. Им казалось, что это случилось позже, чем было на самом деле.

Психолог предположил, что такой сдвиг во времени происходит из-за особенностей человеческого сознания: более далекое событие воспринимается как более близкое по времени. В науке это называется эффектом телескопирования. Однако такой эффект касается только воспоминаний о том, что случилось с ребенком, котором еще не исполнилось четырех лет. С воспоминаниями о том, что случилось после этого возраста, временного сдвига не происходит. 

Как считает ученый, результаты его исследования могут оказаться полезны при лечении последствий психологических травм, полученных в детстве, сообщает Naked-science.

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