По данным Организации Объединенных Наций, через три десятилетия количество населения планеты настолько вырастет, что нехватка продуктов питания будет ощущаться очень остро. В связи с этим прогнозируется удвоение площади садов. Соответственно, потребуется значительно больше рабочих рук для сбора урожая. Дефицит их оценивается в полсотни миллионов человек.

Над решением проблемы задумались уже сейчас. Израильская компания «Tevel» разработала беспилотный летательный аппарат для уборки фруктов. Робот снабжен искусственным интеллектом, благодаря чему способен определять степень зрелости фруктов и собирать только спелые. Устройство также умеет сортировать урожай и упаковывать в коробки для транспортировки к месту продажи. Вся информация о величине урожая, качестве фруктов и степени их зрелости передается в базу данных.

Достоинство робота-беспилотника в том, что ему неважно, в какое время суток работать – в светлое или темное. Разработчики рассчитывают, что устройство избавит фермеров от проблем с дефицитом работников и позволит сократить затраты, сообщает seeds.org.ua.