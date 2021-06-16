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Газета "Кишиневские новости"

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Александр Муравский о грубой ошибке Майи Санду

Александр Муравский о грубой ошибке Майи Санду
16 июня
19:21 2021
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«Я думаю, очень грубой ошибкой действующего президента Майи Санду было то, что она ликвидировала Комиссию по конституционной реформе, которая была создана предыдущим президентом Игорем Додоном, в которую входили люди разных политических взглядов, которые работали бесплатно. Квалифицированные юристы, которые свой проект вынесли бы на обсуждение общественности и разных партий, потому что там надо находить консенсус. Я не исключаю того, что данный проект мог бы быть вынесен на всенародное голосование путем референдума, но на сегодняшний день эта работа застопорилась», — отметил Александр Муравский.

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