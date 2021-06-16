«Я думаю, очень грубой ошибкой действующего президента Майи Санду было то, что она ликвидировала Комиссию по конституционной реформе, которая была создана предыдущим президентом Игорем Додоном, в которую входили люди разных политических взглядов, которые работали бесплатно. Квалифицированные юристы, которые свой проект вынесли бы на обсуждение общественности и разных партий, потому что там надо находить консенсус. Я не исключаю того, что данный проект мог бы быть вынесен на всенародное голосование путем референдума, но на сегодняшний день эта работа застопорилась», — отметил Александр Муравский.