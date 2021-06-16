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Газета "Кишиневские новости"

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Муравский: Антикоррупционный комитет при президенте – вне закона

Муравский: Антикоррупционный комитет при президенте – вне закона
16 июня
19:21 2021
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«Создан Независимый антикоррупционный консультативный комитет, в который вошли иностранные граждане. Я считаю, что результатом работы этого совета будет просто дополнение мусорной корзины очередным набором отчетов, но этот комитет, если прокуратура, Министерство иностранных дел, Министерство экономики начнут открывать им двери в том плане, что вот это президентский совет, надо им все документы дать, пусть они тут сидят и так далее, может служить в определенной степени источником, по которому будут идти и накапливаться материалы, из которых можно сформировать компромат для давления на своих политических соперников. Поэтому к этому комитету надо относиться очень просто — никаким законом такая структура не предусмотрена, президент как президент имеет право создавать при себе любые советы консультационного характера, и  этот совет может давать президенту консультации какие угодно, пусть консультирует хоть днем, хоть ночью, но не проводить расследования, как было заявлено», — сказал Александр Муравский.

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