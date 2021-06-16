«Создан Независимый антикоррупционный консультативный комитет, в который вошли иностранные граждане. Я считаю, что результатом работы этого совета будет просто дополнение мусорной корзины очередным набором отчетов, но этот комитет, если прокуратура, Министерство иностранных дел, Министерство экономики начнут открывать им двери в том плане, что вот это президентский совет, надо им все документы дать, пусть они тут сидят и так далее, может служить в определенной степени источником, по которому будут идти и накапливаться материалы, из которых можно сформировать компромат для давления на своих политических соперников. Поэтому к этому комитету надо относиться очень просто — никаким законом такая структура не предусмотрена, президент как президент имеет право создавать при себе любые советы консультационного характера, и этот совет может давать президенту консультации какие угодно, пусть консультирует хоть днем, хоть ночью, но не проводить расследования, как было заявлено», — сказал Александр Муравский.