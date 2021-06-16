«В принципе, возможно всё. Я думаю, что если результат Блока коммунистов и социалистов будет лучше, чем у PAS, то я не исключаю достаточно активные протесты с попыткой повторить 7 апреля, обвинений в фальсификации и так далее. Особенно если сложится ситуация, что на нескольких зарубежных участках окажется, что люди не успели проголосовать, как это было на президентских выборах. Неважно, что из 139 участков проблема была на пяти из них, где закончились бюллетени, еще на 5-8 подошли к этим 5 тысячам, но время закончилось и люди не успели, хотя на остальных участках было 200-300 человек, но вот это может послужить детонатором для «взрыва». Это один вариант. Если PAS выиграет, причем выиграет сильно, возможно, но я все-таки не думаю, что Блок коммунистов и социалистов пойдет на то, что бы организовывать бесконтрольные протесты, чтобы вызвать массовые волнения, потому что это чревато, и плюс ко всему надо помнить еще одну простую вещь, что либеральная власть, получив власть, становится в несколько раз более авторитарной, чем любой авторитарный режим. И мы прекрасно видим, что неолиберализм, в том числе и европейский, и он в первую очередь, является достаточно авторитарной властью с достаточно авторитарной идеологией, которая под защитой прав и свобод человека готова уничтожить любого, кто выразив свою свободу, не согласится с ней», — подчеркнул Александр Муравский.