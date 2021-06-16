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Газета "Кишиневские новости"

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Польша жаждет наказать Россию

Польша жаждет наказать Россию
16 июня
19:21 2021
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Сейм принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз и НАТО сделать все, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает «Польское радио».

«За» голосовали 422 депутата и только один был против. «Мы призываем к этому во имя уважения ценностей, на которые опирается ЕС, во имя солидарности с Украиной и заботы о стабильности в Европе, а также ради увеличения силы сопротивления Евросоюза на давление со стороны России. Мы также призываем Соединенные Штаты Америки, как нашего союзника в НАТО, расширить санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода. Дальнейшее политическое и экономическое давление со стороны США может способствовать прекращению реализации этого вредного проекта и укреплению сотрудничества между странами-членами Североатлантического альянса», – говорится в резолюции. Докладчик – депутат Владислав Теофил Бартошевский особо отметил: доходы от продажи газа Россия использует на укрепление вооруженных сил, что представляет опасность для стран ЕС.   

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