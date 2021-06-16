Центризбирком отменил ранее принятое решение об открытии на территории Приднестровья 44 избирательных участков, сообщает МОЛДПРЕС.

Мало того, пунктов для голосования будет 41, в прошлом году, когда выбирали президента, их было 42. В пресс-релизе ЦИКа говорится: «Решение было принято в результате дискуссий в рамках Объединенной контрольной комиссии по данному вопросу и в целях недопущения действий, которые могут поставить под угрозу правильное проведение избирательного процесса. Генеральный инспекторат полиции констатировал трудности для правоохранительных органов по обеспечению надлежащей функциональности избирательного процесса на участках муниципия Бендеры и коммуны Коржова района Дубэсарь». По данным Центризбиркома на левом берегу Днестра проживает свыше 258 тысяч человек имеющих право голоса. Это 6 292 гражданина на один избирательный участок. За рубежом пропорции другие. Предполагается на один пункт голосования, за кордоном, выделять по 5 тысяч бюллетеней. В прошлом году в США, было открыто 12 избирательных участков, на тот, что был организован в Деневере, пришли 217 человек.