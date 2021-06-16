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Газета "Кишиневские новости"

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Примар – перебежчик рвется в депутаты по спискам ПДС

Примар – перебежчик рвется в депутаты по спискам ПДС
16 июня
19:21 2021
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Юрий Пасат, примар с. Бэлчяна Хынчештского района, где был впервые введен карантин в связи с эпидемией коронавируса. Тогда в селе, в котором проживают 1300 человек, выявили 16 инфицированных, а один человек умер от  Covid 19.

Несмотря на то, что Пасат исполнял свой мандат уже второй срок(первый – по спискам ЛДПМ), журналисты портала Sinteza.org выяснили, что весь этот период жители были лишены элементарных услуг (медицинских, коммунальных, продуктовых). Люди даже обратились к народному адвокату за помощью, который и направил премьер-министру информативную ноту о проблемах населенного пункта.

Несмотря на очевидную неэффективность работы, Пассат сегодня баллотируется в депутаты по спискам партии «хороших людей», сетуют жители.

«Если в ряды «Хороших людей» отбирают таких «специалистов» и «хозяев» как Юрий Пасат, появляются большие сомнения относительно критериев, по которым отбирают кандидатов на должность депутатов парламента», — написали журналисты портала.

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