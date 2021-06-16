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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавский бизнесмен открыл в Румынии охоту на президента Санду

16 июня
19:21 2021
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Предприниматель Вячеслав Платон обратился в румынскую прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности президента РМ Майю Санду, соообщает IPN.

Бизнесмен обвиняет главу государства в том, что она «совершила против него ряд преступлений с целью незаконного захвата принадлежащего ему имущества». Платон просит Генерального прокурора Габриэла Скутя расследовать действия «гражданки Румынского государства». Предприниматель считает, что Санду препятствует тому, чтобы ему было возвращено все, что в 2014-2017-м годах было конфисковано «гражданином Владом Плахотнюком и лицами из его окружения». В социальных сетях Платон написал, что у него конфликт с президентом на межличностном уровне. «Вот почему я был вынужден обратиться с жалобой в правоохранительные органы Румынии, где, надеюсь, можно получить гораздо более взвешенное и беспристрастное решение», – полагает Платон.   

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