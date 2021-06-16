Заседание муниципального совета Кишинева, которое должно было пройти во вторник, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Пришли 24 советника при необходимом минимуме – 26. В работе приняли участие и председатель партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе со своим заместителем Александром Слусарем. Гости хотели представить советникам проект, по которому село Флорены должно выйти из Ново-Аненского района и перейти в состав муниципия Кишинев. «На следующих выборах он пообещает, что 200 населенных пунктов войдут в состав столицы», – пошутил по этому поводу советник от партии ШОР Валерий Клименко, чем вызвал бурную реакцию со стороны Нэстасе. В перепалку вступил и другой ШОРовец – Сергей Бургуджи. По информации от присутствующих дело чуть не дошло до кулачного боя. В муниципии Кишинев сложилась парадоксальная ситуация – на местных выборах жители сел, окружающих столицу, выбирают ее мэра, а вот горожане никак не могут влиять на выборы сельских лидеров.