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Газета "Кишиневские новости"

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Нэстасе в Кишиневе чуть не подрался с муниципальными советниками

16 июня
19:21 2021
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Заседание муниципального совета Кишинева, которое должно было пройти во вторник, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Пришли 24 советника при необходимом минимуме – 26. В работе приняли участие и председатель партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе со своим заместителем Александром Слусарем. Гости хотели представить советникам проект, по которому село Флорены должно выйти из Ново-Аненского района и перейти в состав муниципия Кишинев. «На следующих выборах он пообещает, что 200 населенных пунктов войдут в состав столицы», – пошутил по этому поводу советник от партии ШОР Валерий Клименко, чем вызвал бурную реакцию со стороны Нэстасе. В перепалку вступил и другой ШОРовец – Сергей Бургуджи. По информации от присутствующих дело чуть не дошло до кулачного боя. В муниципии Кишинев сложилась парадоксальная ситуация – на местных выборах жители сел, окружающих столицу, выбирают ее мэра, а вот горожане  никак не могут влиять на выборы сельских лидеров. 

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