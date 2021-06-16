Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев, подписали в карабахском городе Шуша совместную декларацию, сообщает Би-Би-Си.

В документе, помимо прочего говорится и о военном сотрудничестве сторон. «В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь», – заявил на совместной пресс-конференции Алиев. Шуша – город в Карабахе, который в ходе 44-дневной войны в 2020-м году, азербайджанская армия отбила у армянской стороны. Договор между Турцией и Азрбайджанам демонстрирует армянским властям, что соотношение сил на Южном Кавказе складывается не в пользу Еревана.