Семейные ценности были и будут приоритетом Блока коммунистов и социалистов. Об этом заявил депутат ПСРМ Гайк Вартанян во время запуска кампании «Неделя семьи».

По его словам, Блок коммунистов и социалистов – единственное политформирование, которое ставит во главу угла нужды каждого гражданина Молдовы с тем, чтобы дать им возможность самореализоваться в собственной стране.

«Я хочу, чтобы мой сын жил в Молдове, самостоятельной суверенной стране, а не на территории другого государства. Я хочу, чтобы государство было рядом c человеком в качестве надежного партнера. Голосуя за Блок коммунистов и социалистов, вы голосуете за тех, для кого главный приоритет – человек, семья, традиционные ценности», — сказал Вартанян.

Он так же добавил, что в своей деятельности Блок коммунистов и социалистов будет защищать три основных цели: суверенитет, межнациональный мир и традиционную семью.