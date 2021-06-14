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Газета "Кишиневские новости"

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Как ПДС использует детей в предвыборной агитации

Как ПДС использует детей в предвыборной агитации
14 июня
21:39 2021
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Журналисты портала Agora.md опубликовали фото ребенка, раздающего агитационные материалы у палаток партии «Действие и солидарность».

Маленького агитатора даже нарядили в одежду идентичную партийным цветам ПДС.  Представители партии тут же попытались отмежеваться от курьезного случая, пояснив, что речь якобы идет об инициативе родителей, которые взяли с собой ребенка.

Официальных заявлений по этому случаю в штабе ПДС не сделали и как это очевидное нарушение законодательства о выборах вписывается в прокламации лидеров партии о приверженности курсу построения правового государства в Молдове, также пока не обнародовано.

telegraph.md






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