Журналисты портала Agora.md опубликовали фото ребенка, раздающего агитационные материалы у палаток партии «Действие и солидарность».

Маленького агитатора даже нарядили в одежду идентичную партийным цветам ПДС. Представители партии тут же попытались отмежеваться от курьезного случая, пояснив, что речь якобы идет об инициативе родителей, которые взяли с собой ребенка.

Официальных заявлений по этому случаю в штабе ПДС не сделали и как это очевидное нарушение законодательства о выборах вписывается в прокламации лидеров партии о приверженности курсу построения правового государства в Молдове, также пока не обнародовано.