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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове стартовала Неделя Семьи

В Молдове стартовала Неделя Семьи
14 июня
21:39 2021
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Блок коммунистов и социалистов запустил 14 июня кампанию «Неделя семьи», в ходе которой будут организованы мероприятия по продвижению семейных ценностей. 

Мероприятия включают в себя и конкурс ”Mama, tata și cu mine, Împreună suntem bine!”, организованный членами Молодой гвардии ПСРМ. Для участия в нем приглашаются все желающие. Рисунки необходимо размещать в социальных сетях с хэштегом #Mama_Tata_ÎMPREUNĂ_cu_Mine. 

Итоги конкурса подведут в воскресенье, 20 июня, а обладатели лучших работ получат премии. Также в рамках мероприятий подарки получат долгожители и многодетные семьи. 19 июня в населенных пунктах страны будет организован Марш семьи, куда приглашаются все желающие.

«20 июня, в день когда LGBT – сообщество организует гей-парад – марш позора, в центре Кишинева мы проведем несколько мероприятий. Приглашаем показать им, что мы, традиционные семьи, являемся большинством в Молдове», – заявил Дмитрий Крижевски, отец четверых детей из г. Окница.

Члены избирательного блока коммунистов и социалистов заявили, что государство должно стать надежным партнером для каждого ребенка и каждой семьи, заверив, что будут и в дальнейшем защищать традиционные семейные ценности.

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