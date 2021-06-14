Блок коммунистов и социалистов запустил 14 июня кампанию «Неделя семьи», в ходе которой будут организованы мероприятия по продвижению семейных ценностей.

Мероприятия включают в себя и конкурс ”Mama, tata și cu mine, Împreună suntem bine!”, организованный членами Молодой гвардии ПСРМ. Для участия в нем приглашаются все желающие. Рисунки необходимо размещать в социальных сетях с хэштегом #Mama_Tata_ÎMPREUNĂ_cu_Mine.

Итоги конкурса подведут в воскресенье, 20 июня, а обладатели лучших работ получат премии. Также в рамках мероприятий подарки получат долгожители и многодетные семьи. 19 июня в населенных пунктах страны будет организован Марш семьи, куда приглашаются все желающие.

«20 июня, в день когда LGBT – сообщество организует гей-парад – марш позора, в центре Кишинева мы проведем несколько мероприятий. Приглашаем показать им, что мы, традиционные семьи, являемся большинством в Молдове», – заявил Дмитрий Крижевски, отец четверых детей из г. Окница.

Члены избирательного блока коммунистов и социалистов заявили, что государство должно стать надежным партнером для каждого ребенка и каждой семьи, заверив, что будут и в дальнейшем защищать традиционные семейные ценности.