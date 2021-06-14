Строительство Великой Китайской стены было завершено много веков назад, но специалисты продолжают ее изучать до сих пор. И всякий раз находят что-то, доселе не известное.

Так, недавно на северо-западе Китая были обнаружены руины замка, относящегося к династии Мин, правившей в XIV-XVII веках. Как установили ученые, замок был частью Великой Китайской стены. Стена строилась как укрепление, призванное служить защитой от нападений давних врагов Китая – монголов. На самом деле это не единый объект, а целая цепь стен, многие из которых возведены параллельно. Часть укреплений – естественные препятствия: реки и горные хребты. Еще часть – канавы и рвы. Не все участки стены уцелели, многие разрушены. Лучше всего сохранилась часть укрепления, относящаяся именно к династии Мин, протяженностью около девяти тысяч километров. Она и является главным туристическим объектом страны.

Примерно в десяти километрах от этого сохранившегося участка как раз и находится обнаруженный замок, многие из помещений которого хорошо сохранились. Они богато украшены характерными для периода династии Мин узорами. Находка была сделана благодаря тому, что на территории, где, как оказалось, когда-то стоял замок, запланировали строительство дороги и начали вывоз грунта, сообщает Naked-science.