Исследователи из австралийского благотворительного фонда «Minderoo Foundation» и британской консалтинговой компании «Wood Mackenzie» составили «Индекс производителей пластиковых отходов».

Специалисты выяснили, что больше половины одноразового пластика поставляют всего два десятка крупных мировых компаний. И столько же глобальных банков это производство финансируют. Причем эти компании производят именно первичное сырье, из которого потом изготавливают множество одноразовых изделий – бутылки для напитков, посуду, защитные маски для лица, пищевую пленку, медицинские изделия, упаковку для продуктов. Все это после использования становится неразлагаемыми отходами, загрязняющими окружающую среду.

Больше всего одноразового пластика на душу населения производится в США, Южной Корее, Австралии и Великобритании, а лидером тут является знаменитая американская нефтяная компания «ExxonMobil». А максимальное количество пластиковых отходов образуется в Китае, опять же, в США, а также в Индии, Японии и Великобритании.

Ученые прогнозируют, что в течение пяти лет производство одноразового пластика увеличится на треть, и призывают повысить долю сырья из переработанных материалов для изготовления пластиковых изделий, сообщает Science Alert.