Вторник, 15 июня 2021, 19:05

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Найдены главные поставщики пластикового мусора

Найдены главные поставщики пластикового мусора
14 июня
21:39 2021
Версия для печати

Исследователи из австралийского благотворительного фонда «Minderoo Foundation» и британской консалтинговой компании «Wood Mackenzie» составили «Индекс производителей пластиковых отходов».

Специалисты выяснили, что больше половины одноразового пластика поставляют всего два десятка крупных мировых компаний. И столько же глобальных банков это производство финансируют. Причем эти компании производят именно первичное сырье, из которого потом изготавливают множество одноразовых изделий – бутылки для напитков, посуду, защитные маски для лица, пищевую пленку, медицинские изделия, упаковку для продуктов. Все это после использования становится неразлагаемыми отходами, загрязняющими окружающую среду.

Больше всего одноразового пластика на душу населения производится в США, Южной Корее, Австралии и Великобритании, а лидером тут является знаменитая американская нефтяная компания «ExxonMobil». А максимальное количество пластиковых отходов образуется в Китае, опять же, в США, а также в Индии, Японии и Великобритании. 

Ученые прогнозируют, что в течение пяти лет производство одноразового пластика увеличится на треть, и призывают повысить долю сырья из переработанных материалов для изготовления пластиковых изделий, сообщает Science Alert.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,65–0,09%
EUR21,40–0,06%
GBP24,86–0,26%
UAH0,66+0,20%
RON4,35–0,11%
RUB0,24–0,35%

Курсы валют в MDL на 15.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд