Лидер ПСРМ, кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Игорь Додон провел 14 июня в Кишиневе заседание Центрального регионального штаба Блока коммунистов и социалистов.

Участники совещания проанализировали ситуацию, связанную с предвыборной кампанией, обменялись мнениями о встречах, проводимых членами Блока в населенных пунктах, и о пожеланиях граждан.

«Мы единодушно подтвердили, что профессиональная команда Блока коммунистов и социалистов всецело выполнит обязательства, взятые перед людьми, обеспечит стабильность, мир и процветание в нашей стране», – отметил Игорь Додон.