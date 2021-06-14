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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Блок коммунистов и социалистов – это мир и стабильность

Додон: Блок коммунистов и социалистов – это мир и стабильность
14 июня
21:39 2021
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Лидер ПСРМ, кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Игорь Додон провел 14 июня в Кишиневе заседание Центрального регионального штаба Блока коммунистов и социалистов.

Участники совещания проанализировали ситуацию, связанную с предвыборной кампанией, обменялись мнениями о встречах, проводимых членами Блока в населенных пунктах, и о пожеланиях граждан.

«Мы единодушно подтвердили, что профессиональная команда Блока коммунистов и социалистов всецело выполнит обязательства, взятые перед людьми, обеспечит стабильность, мир и процветание в нашей стране», – отметил Игорь Додон.

socialistii.md






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