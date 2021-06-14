В связи c отмечаемым ежегодно 14 июня Всемирным днем донора крови Игорь Додон обратился к гражданам Молдовы. Лидер социалистов сказал, что в этот день есть возможность повысить информированность общества о необходимости донорства крови, а также побудить как можно больше людей добровольно сдавать кровь, чтобы все граждане и населенные пункты имели доступ к надежным и качественным поставкам крови и продуктов крови.

Переливание крови помогает спасти миллионы жизней, помогает пациентам, страдающим от опасных для здоровья недугов, обеспечивает более долгую жизнь и более высокое качество жизни, сообщает экс-президент Молдовы.

«Я благодарен медицинскому персоналу в центрах переливания крови страны за усилия по обеспечению потребности в крови, особенно во время пандемии COVID-19. Благодарен также добровольным и регулярным донорам, которые играют решающую роль в обеспечении безопасного и достаточного запаса крови в обычных и чрезвычайных ситуациях.

Я также благодарю членов молодежного движения «Молодая гвардия», которые весной этого года провели кампанию «Донор», в ходе которой организовали акции по сдаче крови во всех регионах страны. Только так, вместе, день за днем сдавая кровь, мы сможем спасти много жизней», – написал на своей странице на FB Игорь Додон.