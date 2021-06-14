Вместо кассового чека выдают желтые бумажки. Так работает обменный пункт в г. Леова, которым владеет кандидат в депутаты от ПДС Олег Кагацуй. Об этом рассказал депутат ПСРМ Василе Боля в ходе брифинга для прессы. О данном правонарушении сам Боля узнал от граждан, которые пожаловались ему на то, что «хороший человек» не платит налогов.

«Ежедневно приходят люди в обменный пункт, и вместо чека им выдают бумажки. Хорошие люди платят налоги, не уклоняются от них, чтобы можно было платить зарплаты, пенсии в 2 тыс. леев, которые вы обещали гражданам», — заявил Боля.

Депутат ПСРМ направил запрос в компетентные органы для того, чтобы проверить деятельность данного экономического агента.

Уточним, что Олег Кагацуй является районным советником в Леова. В настоящее время он числится кандидатом в депутаты от ПДС. В поданной в ЦИК декларации об имуществе Кагацуй сообщил, что владеет компанией «CSV Stabil Global», которая специализируется на обмене валюты. В документе также указана, что за два года он получил в ней в виде зарплаты 36 тыс. леев, то есть по 1500 в месяц.