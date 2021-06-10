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Газета "Кишиневские новости"

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Мудряк: Почему президент и правительство Молдовы молчат

Мудряк: Почему президент и правительство Молдовы молчат
10 июня
18:56 2021
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Депутат ПСРМ Раду Мудряк сообщил, что направит официальный запрос в Правительство Республики Молдова о компенсациях пострадавшим от града фермерам.

По словам Мудряка, на площади около 3000 гектаров было уничтожено 80% различных сельскохозяйственных культур и садов. В связи с произошедшим депутат просит правительство «срочно предоставить компенсацию фермерам, пострадавшим от проливных дождей и града».

Депутата обеспокоил тот факт, что правительство до сих пор никак не отреагировало на ситуацию в стране, и просит в течение 5 дней оценить ситуацию и предоставить финансовую компенсацию пострадавшим фермерам. Деньги можно найти в Резервном фонде, где осталось 28 миллионов леев, говорит Мудряк.

При этом социалист заявил, что попытается выяснить, почему не сработала противоградовая служба, и по прошествии 5 дней парламентарий вернется с новой информацией.

«Все молчат, никто не вмешивается. Те, кто защищал фермеров, я думаю, они получили свои политические дивиденды и теперь молчат. Президент молчит. Правительство молчит», – с удивлением говорил Раду Мудряк на брифинге для прессы.

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