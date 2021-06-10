Такие подозрения обнародованы в прессе о кандидате ПДС Петру Фрунзе, который в настоящее время является депутатом распущенного парламента.

Журналисты портала «Telegraph.md» выяснили, что в 2013 году бывший примар с. Пухой Петру Фрунзе, будучи членом находящейся тогда у власти ЛДПМ, подделал результаты тендера на ремонт тротуара на участке дороги Кайнары-Пухой-Кишинев.

Согласно документам, которые оказались у журналистов, в тендере приняли участие 5 компаний, а победителем оказалась „Ruviconstruct”, предложив оферту в 1,5 млн леев на выполнение работ. Согласно следствию, решающим условием для победы стало неофициальное требование примара Фрунзе о том, что тротуарную плитку необходимо закупить у физического лица – Геннадия Мунтяну, который являлся фином самого Фрунзе.

Кроме торговли влиянием и других нарушений при закупке плитки, выяснилось, что не соблюдались положения контракта о качестве выполняемых работ. Например, вместо шестисантиметровой плитки укладывалась четырехсантиметровая.

О судьбе возбужденного уголовного дела по этим фактам ничего не известно, в связи с чем редакция обратилась в полицию с запросом.

Примечательно, что у кандидата ПДС Петру Фрунзе есть брат Серджиу, который в 2005 году был осужден за грабеж. В 2016 году его вновь арестовали по подозрению в шантаже. Не дожидаясь вердикта, Серджиу Фрунзе покинул страну и был объявлен в розыск.