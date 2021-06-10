Необычный монумент появился в британском графстве Корнуолл, расположенном на юге страны. Здесь установлены скульптуры лидеров «Большой семерки», материалом для которых послужил электронный мусор. Напомним, «Большая семерка» или G7 – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Композиция скульптурного комплекса повторяет известный мемориал в США, где в скале вырублены портреты президентов США – Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Теодора Рузвельта и Томаса Джефферсона.

Идея композиции, названной «Mount Recyclemore», принадлежит ее автору скульптору Джо Рашу, который тем самым хотел показать, какой вред природе наносят использованные, но не утилизированные бытовые электронные устройства. По подсчетам экспертов ООН, количество электронных отходов на планете растет с каждым годом. Например, в 2019 году их насчитывалось пятьдесят три миллиона тонн, и за предыдущие пять лет объем электронного мусора увеличился на девять миллионов тонн.

Инсталляция появилась именно в графстве Корнуолл не случайно. Здесь в ближайшие дни пройдет очередная встреча лидеров «Большой семерки», и лидеры ее стран-членов Борис Джонсон, Ёсихидэ Суга, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Джастин Трюдо, Ангела Меркель и Джо Байден смогут полюбоваться своими мусорными портретами. Автор надеется, что его произведение напомнит лидерам мировых держав о необходимости решения проблемы безопасной утилизации вышедшей из строя бытовой электроники, а также повышения срока ее службы, сообщает «Japan Today».