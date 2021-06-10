Исследователи из Института науки Вейцмана в Израиле подсчитали количество коронавируса, циркулирующего на планете. В качестве примера использовали макак-резусов, известных своей восприимчивостью к инфекции. Выяснив, сколько вирусных частиц приходится на один грамм тканей организма у обезьян, ученые сопоставили этот результат с массой тканей человеческого организма. Зная вес каждой отдельной частицы коронавируса, специалисты умножили его на количество частиц, находящихся в организме человека в разгар болезни. С учетом того, что в ходе пандемии в любой ее момент инфекция поражает от одного до десяти миллионов человек, и получилось значение общего веса всего количества существующего в мире коронавируса – от ста граммов до десяти килограммов, то есть между весом яблока и маленького ребенка, сообщает Live Science.

Это как минимум в сто раз меньше, чем весит ядерное топливо в одной атомной бомбе. Но поражающая сила несравнима: бомба действует локально, а вирус наносит ущерб всему миру одновременно.