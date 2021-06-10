В американском штате Невада введен полный запрет на большинство газонов. Это, прежде всего, так называемая нефункциональная трава – высаженная возле жилых и общественных зданий, а также рядом с объектами инфраструктуры. Практически никакой утилитарной роли такие газоны не выполняют, но для ухода за ними необходимо большое количество воды. Газонов в парках, на полях для гольфа и рядом с частными коттеджами, занимаемыми одной семьей, запрет не касается.

Закон, подписанный губернатором штата, не только запрещает разбивать новые газоны, но и требует ликвидировать уже имеющиеся, например, поблизости от станций метро. Освободившееся место предлагается засадить засухоустойчивыми растениями. Кстати, именно в штате Невада находится знаменитая столица казино Лас-Вегас. Теперь город лишится примерно трети своего зеленого травяного покрова.

Введение нового закона объясняется необходимостью экономить воду. Штат Невада – один из семи, снабжающийся водой из реки Колорадо. Из-за того, что она мелеет, населенным пунктам по ее берегам грозит засуха. А по подсчетам инициаторов введения запрета на газоны, такая мера позволит сократить расход поступающей из реки воды на десять процентов, сообщает Hromadske.ua.