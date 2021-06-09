На сегодняшний день в стране 248260 человек прошли лечение и 6145 умерли от инфекции COVID-19.

На 9 июня в Молдове подтвержден 255601 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 711 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14383 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 231 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 48 в крайне тяжелом состоянии (12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).