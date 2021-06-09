О том, как выходцы из ЛДПМ выдают себя за хороших людей

Сегодня пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) везде трубит, что она состоит из новых, честных и с незапятнанной репутацией членов. Они, мол, обновят политический класс, начнут борьбу с коррупцией, очистят государственные институты от засилья воров и олигархов.

Вначале были BEM, аэропорт и миллиард…

Вначале Филат, Санду, Алайба, Гросу, Негруца строили Молдову без бедности. Потом украли Banca de Economii, миллиард, аэропорт, лишили средств к существованию сотни тысяч граждан. Сейчас они строят Молдову без воров и коррупционеров… После кражи века ЛДПМ «провела ребрендинг» и стала партией с аббревиатурой PAS. Теперь они – хорошие люди. И главное – честные. Не подкопаешься. Самое интересное, что в предвыборном списке PAS состоит 19 бывших представителей ЛДПМ. Среди них и те, кто участвовал в краже миллиарда, и те, кто поджигал парламент 7 апреля 2009 года, и даже те, кто избивал студентов, участвовавших в этих протестах. Благодаря мощной поддержке более сотни СМИ и 14 000 НПО эти господа за ночь стали чистыми и кристально честными. Теперь они – борцы с коррупцией, грозно обещающие посадить всех, кто против закрытия школ, больниц, возвращения стадиона послу США, против оптимизации районов и так далее…

Вся администрация президента Майи Санду кишит людьми Филата:

А. Спыну – глава администрации президента; Л. Николаеску-Онофрей – советник по образованию; В. Негруца – министр финансов от ЛДПМ, советник по экономике; А. Ревенко – советник, руководила Центром по борьбе с трафиком людей при МВД (2012–2015 гг.), должность получила благодаря своему двоюродному брату Д. Речану, экс-министру МВД; Л. Палихович – экс-вице-спискер парламента от ЛДПМ, спец представитель президента при ОБСЕ по гендерным вопросам; В. Попа – начальник Госохраны, личный телохранитель Филата. Молчу уже о том, что сама Майя Григорьевна была министром от ЛДПМ В. Филата. В 2014 году она публично примкнула к команде ЛДПМ. Тогда вся кампания партии финансировалась из BЕМ и таможни. На многих видных лидеров ЛДПМ (В. Филата, В. Негруца, А. Усатого, Н. Викола, Э. Банарука) заведены уголовные дела, а некоторые даже мотали срок. После ареста Филата все его однопартийцы стали разбегаться как крысы с тонущего корабля ЛДПМ. Один за другим депутатские мандаты сдавали Л. Палихович, Л. Хандрабура и другие. Остальные депутаты пачками перебегали в ДПМ. Самые хитрые, во главе с Санду, решили сыграть свою игру, координируя с Плахотнюком все свои шаги.

Говорим PAS – подразумеваем ЛДПМ

Давайте посмотрим на списки PAS. Тут практически собралась вся ЛДПМ. И. Гросу (1-й в списках в парламент) – замминистра образования в 2012–2015 гг. во времена кражи миллиарда, концессии аэропорта и приватизации BЕМ. Участник этих процессов. Н. Гаврилица (2-я) – работала в Минобразования в 2013–2015 гг., в 2014–2015 гг. – государственный секретарь Министерства образования Молдовы. А. Спыну (5-й) – кандидат в депутаты от ЛДПМ (2010 г.), в 2013 г. – председатель молодёжной организации ЛДПМ. Заместитель министра молодёжи и спорта. В 2016 г. в должности секретаря PAS потребовал выпустить Филата из тюрьмы. Л. Николаеску-Онофрей (6-я) – замминистра образования от ЛДПМ (10 июля 2013 – 19 августа 2015 г.). Л. Волох (14-я) – член ЛДПМ, примар села Palanca района Штефан Водэ. Кандидат в депутаты по спискам ЛДПМ (41-е место) на выборах от 30 ноября 2014 г. И. Гроза (16-й) – в 2011 г. стал советником районного совета Кагула по спискам ЛДПМ, был председателем Кагульского района с 2015 года по спискам ЛДПМ. В 2019-м прошёл независимым, примкнув к PAS. В. Маник (18-й), ЛДПМ, 2015–2019 гг. – районный советник от ЛДПМ в Хынчештах. Д. Алайба (20-й) – советник премьера Филата по экономическим вопросам. П. Фрунзе (23-й) – примар села Пухой от ЛДПМ. В 2014 г. занимал 93-е место в парламентских списках ЛДПМ. М. Кушнир (34-й), член ЛДПМ из Оргеева. О. Канацуй (35-й, Леово) – в 2015 г. был в списках местных советников города Леово от ЛДПМ. Е. Катрави (38-й, Штефан Водэ) – примар села Штефэнешть, с июня 2015 г. был избран от ЛДПМ. С. Лазаренку (40-й, вице-мэр, Ставчены) – кандидат на парламентских выборах 2010 г. по спискам ЛДПМ (60-е место). А. Кептонар (41-й) – в 2004–2010 гг. был сотрудником СИБ, советник мэра Унгены Александра Амброса, члена ЛДПМ. Б. Маркоч (43-й, Бельцы) – директор фирмы SRL «Marsharcon», которая выиграла тендеры на 58 млн леев! Был кандидатом в депутаты от ЛДПМ на выборах 2010 года (80-е место). Д. Юрку (66-й) – примар с. Городиште Резинского района, избран в 2011 г. по спискам ЛДПМ. В 2013 г. назначил свою супругу секретарём местного совета, оба имели статус госчиновников. Е. Бандалак (73-я, Бричаны) – в 2014 году была кандидатом в депутаты парламента от ЛДПМ, занимая 56-е место. Г. Кожок (80-й) – в 2015 г. был районным советником в Бессарабке от ЛДПМ. В 2012-м его обвинили в фальсификации протоколов с причинением ущерба государству в 2,5 млн леев. В. Тылту (88-й), примар из села Домулжень Флорештского района. С 2015 года – примар по спискам ЛДПМ. Интересен и список местных советников: А. Тылту (ЛДПМ), Виорика Тылту (ЛДПМ).

Не вор – так мошенник

В этом списке каждый второй либо миллионер, либо коррупционер, либо с офшором, либо с фальшивым дипломом. Но сидел только Филат. Он, наверное, и самый честный среди них. Кстати, теперь у вас есть сомнения, кто освободил Филата? Теперь вы понимаете, почему О. Стамате освободила его фактически в последние дни премьерства Санду? Теперь вы понимаете, почему ЛДПМ не участвует в выборах, а В. Филат открыто агитирует за партию PAS? Зачем идти на выборы, если вся ЛДПМ в списках PAS?! Невольно возникают простые вопросы. Вы верите, что люди, которые грабили и крали миллиард, вернут его? Вы верите, что люди, которые были в альянсе с Плахотнюком, будут с ними бороться? Вы верите, что люди, закрывшие школы и больницы, сегодня будут повышать пенсии, открывать новые детсады, медучреждения и менять нашу жизнь к лучшему? А может вы верите, что соучастники самых крупных афер будут бороться с коррупцией? Я не верю. Убеждён, что и граждане тоже.

Чёрное десятилетие

Во время правления олигархических альянсов АЕИ-1-2-3 в 2010–2019 годах были совершены самые крупные преступления за всю историю страны. И в этих альянсах главными партиями были ДПМ и ЛДПМ. 10 лет народ Молдовы терпел самые крупные в истории страны грабежи, бандитские приватизации, попрание своих прав и свобод. Назову самые главные аферы и преступления тех лет: 2010–2011 гг. – рейдерские атаки на Victoriabank, Banca de Economii, Moldova-Agroindbank, захват €100 млн евро из банковской системы. 2011–2015 гг. – Ландромат ($22 млрд отмыли через молдавские банки). 2012 г. (февраль) – захват Universalbank у Г. Горбунцова. 2012 г. (20 марта) – покушение на Г. Горбунцова в Лондоне. Горбунцов, кстати, по сей день обвиняет в этом Усатого. 2012 г. – убийство в заповеднике «Пэдуря домняскэ» бизнесмена С. Пачу судьями и прокурорами, близкими к ДПМ. 2013-й – приватизация BEM, концессия единственного международного аэропорта страны. В голосовании участвовали нынешние члены PAS. 2014-й (7–27 ноября) – кража миллиарда. 2014-й (10 декабря) – убийство депутата И. Бутмалая. 2015-й – вывоз из страны сотен миллионов евро, ликвидация трёх банков – BЕМ, Unibank, Banca Socială. Концессия практически всех лабораторий по диализу. 2016-й – концессия 40% территории страны американской фирмой Frontera Resources LTD. 2016–2018 гг. – продажа всей банковской системы страны (Victoriabank, MAIB, Moldindcоnbank) немецким инвесторам, грабительские приватизации правительства Филипа (столовая парламента, Дом печати, табачный комбинат Tutun-CTC, ЦУМ и т. д.). 11 июня 2019 г. – правительство П. Филипа утвердило подписание Соглашения о продаже земли Республиканского стадиона для строительства посольства США в Молдове. Май 2021 г. (при президенте М. Санду) – Европейский банк реконструкции и развития купил акции компании Danube Logistics и стал фактически владельцем концессии порта Джурджулешть. Порт куплен немцами во время визита Санду в Германию. Барский подарок, не так ли?

И вот сегодня бывшие представители этих альянсов возвращаются к власти…

Может дадим им ещё один шанс?

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