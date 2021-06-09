Стратегия индустриализации национальной экономики, предложенная Блоком коммунистов и социалистов, будет стимулировать экономический рост, приведет к пополнению доходов бюджета и позитивно повлияет на благосостояние населения, заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа в ходе брифинга.

Парламентарий считает, что применение новой активной политики позволит обеспечить создание новых рабочих мест с достойной зарплатой и мотивирует сограждан не уезжать за рубеж.

Социалист отметил, что в настоящее время промышленность страны практически обездвижена. Причина такого положения дел – отсутствие четкой политики и отсутствие средств на развитие сектора.

Предложенная Блоком стратегия предполагает завершение работ по созданию 18 промышленных платформ, строительство которых началось в 2020 году по инициативе Игоря Додона. Также будет создан фонд промышленного развития для финансирования инновационных проектов. За счет средств фонда будут субсидироваться ставки по кредитам, и компенсироваться затраты на продвижение и сертификацию продукции.

Другим приоритетом стратегии является введение нулевой ставки налога на прибыль для реинвестируемого дохода.

«Она не должна меняться как минимум 4 года. У нас есть неприятная практика последних 10 лет, когда налоги и сборы менялись раз в год, а иногда и раз в полгода. Это влияет на деятельность отрасли и не вызывает доверия инвесторов», — сказал Бурдужа.

Также предлагается, чтобы Молдова завершила необходимые процедуры по вступлению в Евроазиатский банк развития, что позволит усилить межгосударственное сотрудничество.

Кроме того предлагается уделить повышенное внимание государственной программе подготовки квалифицированного персонала для промышленности.

По расчетам авторов проекта, в результате применения данных мер доля промышленности в ВВП вырастет до 18%, а количество занятых – на 20 тыс. человек.