Этот эксперимент проведут в городе Арагон. Предмет «Уважение к животным» включат в программу всех классов – от начальных до выпускных.

Малышам будут рассказывать о жизни животных в городах. Именно этих братьев наших меньших городские дети видят в первую очередь. Считается, что именно здесь чаще всего имеют место случаи жестокости по отношению к животным. Школьники с самого раннего возраста должны понимать, как важно уважать и беречь любое живое существо.

Планируется обращать внимание детей не только на особенности ухода за домашними животными и необходимости ответственного отношения к своим питомцам, но и на бездомных животных, которых тоже нужно уважать, защищать и сочувствовать им, не допуская негуманного обращения, сообщает ecology.md.