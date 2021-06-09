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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Китае робота приняли в университет

В Китае робота приняли в университет
09 июня
17:11 2021
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Пекинская академия искусственного интеллекта поднялась на новую высоту. Разработанный ею робот в виде миловидной девушки отныне включен в число студентов Университета Цинхуа в Пекине.

По утверждению специалистов, виртуальная студентка – творческая натура, сочиняет стихи, пишет музыку, рисует. Ей также приписывают способности понимать эмоции людей и рассуждать. А учиться ее отправили для самосовершенствования и развития творческого потенциала.

У робота есть реальный прообраз, подаривший виртуальной девушке свой общий облик, но конкретное лицо и голос компьютер синтезировал на основе базы данных разных фото и аудиозаписей.

Для робота завели даже собственную страницу в социальной сети, которая призвана популяризировать новую разработку инженеров. После окончания университета робота планируют трудоустроить, сообщает Hromadske.ua.

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