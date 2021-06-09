За два года после свержения режима Плахотнюка исчез страх, у нас нет политических заключенных и были прекращены незаконные приватизации. Об этом заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча в ходе брифинга для СМИ. Он напомнил, что страна была освобождена, благодаря прямому вмешательству тогдашнего президента Игоря Додона.

«Эти события сегодня провоцируют много интерпретаций, но ясно, что основные изменения пошли на пользу Молдове. После бегства Плахотнюка произошли изменения на всех уровнях: исчез страх, нет партий, которым запрещают участвовать в выборах, нет политических заключенных, граждане чувствуют себя свободнее. С 2019 года не было ни одного случая отчуждения имущества, нет рейдерских атак. Мы считаем, что мы, социалисты, сделали то, что обещали: обеспечили свободу, доступ к информации.

Мы прекратили незаконные приватизации, при которых Молдове наносился ущерб. Мы спасли «Moldtelecom» и республиканский стадион. У нас была пандемия, но благодаря политической воле появилась финансовая и таможенная дисциплина, стало больше поступлений в бюджет», — заявил Батрынча.

Напомним, что в начале июня 2019 года, после создания альянса ПСРМ – Блок ACUM, при поддержке президента страны Игоря Додона было сформировано правительство Майи Cанду, а бывший лидер ДПМ сбежал из страны.