Блок коммунистов и социалистов выступает за сохранение и расширение рынков сбыта для нашей продукции – в первую очередь в Россию, стратегическое партнёрство с которой нужно укреплять. Об этом лидер социалистов Игорь Додон заявил во время встречи с работниками фермерского хозяйства в Тараклийском районе.

Председатель ПСРМ поблагодарил их за усердный труд, особенно важный в условиях переживаемого страной экономического кризиса.

В Тараклийском центре здоровья Игорь Додон побеседовал с медицинским персоналом, поблагодарив их за огромные усилия по обузданию пандемии.

«Я рассказал о планах закупки крупных партий вакцины от коронавируса, что поможет нам ускорить процесс иммунизации населения и остановить эпидемию», – сказал Додон.

Он также напомнил, что 2020-й был объявлен Годом медицинского работника, и начат процесс удвоения зарплат для медперсонала. Однако нынешний президент Майя Санду остановила этот процесс перед последним этапом. Лидер социалистов заверил, что в парламенте следующего созыва команда Блока вернется к этому законопроекту и доведёт дело до конца.