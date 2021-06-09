Такое мнение высказал заместитель председателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, член Республиканского совета Общественной платформы «Народный Союз» Александр Танасий.

«Для чего были нужны эти протесты, ведь и в прошлом году за рубежом были открыты 139 участков? ЦИК исходил из имеющейся статистики. Считаем, что проводимые протесты — это намеренная провокация со стороны правых, а не искреннее переживание за диаспору», — сказал Александр Танасий.

В прошлом году в России, где находится больше половины молдавских мигрантов, было почти в восемь раз меньше участков, чем в западных странах. По словам Александра Танасия, куда больше причин устраивать пикеты с требованием об открытии новых участков у молдавских граждан, проживающих в России.

«Вот и в этот раз, насколько я знаю, в России откроется меньше участков, чем надо. Как быть? Идти громить офис PAS или устроить массовый, многотысячный протест перед зданием администрации президента?», — отметил зампредседателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

Он выразил надежду, что граждане Молдовы, проживающие в России, проявят максимальную активность на выборах и поддержат патриотические силы, чтобы не допустить полного экономического и социального коллапса у себя на Родине.

Согласно данным Центра поддержки молдавских мигрантов, в России в 2019 году находилось порядка 600 тысяч граждан Республики Молдова. Отметим, что это официальные цифры, тогда как неофициальные показатели могут быть значительно выше.

Наша справка: Общественная платформа «Народный союз» сформирована в Молдове в мае 2021 года. Основная задача Платформы — укрепление молдавской государственности, суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ страны, а также усиление исторически сложившихся общественных, культурных и экономических связей с Россией и другими странами ЕАЭС.

В состав платформы вошли такие организации, как: народное движение «Спасём Молдову!», национальное волонтёрское движение «Народный антикризисный штаб», Общественный совет Молдовы, патриотическое движение «Pro-Moldova» (председатель — историк и филолог, автор ряда научных монографий Василий Стати), Молдавское историко-географическое общество, Профсоюз сотрудников силовых органов Молдовы, Федерация профсоюзов работников сферы физической культуры, спорта и туризма Республики Молдова «SindSport», Национальный союз студентов и молодёжи Молдовы и Молдавская национально-культурная автономия г. Санкт-Петербург.