Национальный орган по неподкупности запустил процедуру контроля относительно нарушения юридического режима конфликта интересов в отношении судьи Конституционного суда Домники Маноле. Проверку начали после запроса депутата ПСРМ Григоре Новака.

Парламентарий опубликовал в социальной сети официальное письмо, в котором Национальный орган по неподкупности сообщает, что дал ход запросу депутата, который проинформировал данное учреждение о фактах принятия Маноле решений в личных интересах.

«Речь идет о ситуации, когда Домника Маноле в качестве судьи и председателя Конституционного суда принимала участие в принятии решения, которое касалась ее лично. 27 апреля 2021 года в Конституционном суде рассматривалось обращение относительно частичной отмены решения парламента №121 от 16 августа 2019 года о назначении судей КС. (…) Таким образом, опротестованные документы напрямую касались председателя КС – Домники Маноле. В итоге она приняла участие в их рассмотрении, одобрив решение при наличии личного интереса, что повлияло на беспристрастное исполнение обязанностей согласно законодательству», — написал депутат.

Парламентарий выразил надежду, что правда и законность восторжествуют, а Маноле ответит за совершенные правонарушения.

Это не первый случай, когда возникают вопросы к неподкупности Маноле. В 2012 году выяснилось, что она владеет автопарком из 11 машин. Газета «Ziarul de Gardă» сообщила, что они сдаются в аренду таксомоторной фирме. Тогда же Национальный орган по неподкупности после проверки констатировал, что судья утаила гараж, доходы от продажи двух автомобилей, два банковских счета и две фирмы мужа.

Домника Маноле была участником судебных процессов, которые затем Молдова проиграла в ЕСПЧ. В результате нашу страну обязали выплатить компенсацию в размере 50 тыс. евро из государственного бюджета.

Ее имя фигурирует и в уголовном дела, которое в 2015 году завела антикоррупционная прокуратура. Следователей тогда интересовали обстоятельства суда по делу “Chiriac против Vinis-NLG”. Впоследствии выяснилось, что были допущены нарушения, а истцу выплатили компенсацию в 787 тыс. леев.

В 2014 году имя Маноле появилось в материале Центра журналистских расследований. Согласно публикации, судья вынесла решение в пользу строительной компании, которая купила у местных властей земельный участок за мизерную цену.