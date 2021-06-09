Санду – самый охраняемый человек страны! Десятки телохранителей обеспечивали 9 июня безопасность президента во Флорештах, а простых людей не подпускали к месту встречи. Когда же несколько молодых людей и пенсионеров попытались обратиться к президенту, они были жестко оттеснены охраной.

«Дадим в морду», – такая угроза прозвучала от одного из сторонников Санду при приближении молодых людей к зданию, в котором находилась глава государства.