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Газета "Кишиневские новости"

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Как граждан, пришедших на встречу с Санду, отталкивали и запугивали

Как граждан, пришедших на встречу с Санду, отталкивали и запугивали
09 июня
17:11 2021
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Санду – самый охраняемый человек страны! Десятки телохранителей обеспечивали 9 июня безопасность президента во Флорештах, а простых людей не подпускали к месту встречи. Когда же несколько молодых людей и пенсионеров попытались обратиться к президенту, они были жестко оттеснены охраной.

«Дадим в морду», – такая угроза прозвучала от одного из сторонников Санду при приближении молодых людей к зданию, в котором находилась глава государства.

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