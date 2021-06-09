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Газета "Кишиневские новости"

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Мудряк: В Молдове необходимы срочные меры по поддержке аграриев

Мудряк: В Молдове необходимы срочные меры по поддержке аграриев
09 июня
12:41 2021
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Депутаты ПСРМ требуют у правительства предпринять срочные меры для поддержки сельхозпроизводителей, урожай которых пострадал в результате градобития. По данным социалиста Раду Мудряка, из-за обильных осадков уничтожены результаты труда на тысячах гектаров. Он напомнил, что в разгар президентской кампании 2020 года, некоторые политики вывели крестьян на центральную площадь, а сегодня избегают обсуждать эту реальную проблему.

«Мы не увидели ни одного заявления тех, кто использовал крестьян во время осенних протестов, о ситуации с уничтожением урожая на 1 тыс. гектаров. Никто не сказал ничего. Им не выгодно сегодня приводить фермеров к правительству, к президенту и требовать поддержки людей, которые потеряли все. Они этого не делают. Правительство должно отправиться в территории и сделать расчеты для поддержки сельхозпроизводителей», — сказал Мудряк.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, за последние сутки в результате градобития в с. Грэдиницэ уничтожен урожай на 40 гектарах садов и 85 гектарах полевых культур. Пострадал урожай в с. Кунича Флорештского района.

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