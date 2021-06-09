Председатель ПСРМ Игорь Додон 8 июня провел в Кишинёве заседание Центрального регионального штаба Избирательного блока коммунистов и социалистов. Во встрече приняли участие представители 13 районов.

В ходе совещания прошел обмен мнениями о ходе избирательной кампании и, помимо прочего, присутствующие осудили агрессивные и незаконные действия некоторых избирательных конкурентов в отношении Партии социалистов.

«В особенности уделили внимание предвыборной программе Блока коммунистов и социалистов, ориентированной на улучшение условий жизни людей и защиту нашей страны.

Мы были едины во мнении о том, что шаги, перечисленные в документе, будут способствовать решению проблем простых людей и в городах, и в сёлах, вытащат Молдову из социально-экономического болота, в которое нас затянули правые партии, правившие страной в 2009-2019 годах», – написал в соцсетях Додон.