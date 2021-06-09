Создание Независимого антикоррупционного комитета при президенте – первый конкретный шаг, который сделала Майя Санду для передачи контроля над государственными структурами Молдовы иностранцам. Об этом в “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ подчеркнул, что это очень опасно, а наша страна рискует превратиться в банановую республику, в которой граждане ничего не будут решать.

«Руководители этой комиссии – внешние партнеры, граждане других стран. Тогда я себе задаю вопрос: а какие полномочия у этого комитета, где будут иностранные граждане “рулить”? А если Вашингтон или Брюссель скажет, что нужно по политическим мотивам закрыть то или иное предприятие?» – возмутился экс-президент. Додон также подчеркнул, что у президента есть Высший совет безопасности, куда входят и генеральный прокурор, и руководство СИБ, и главы других структур, однако она пользоваться этим “инструментом” не захотела.

«Этот комитет создали при полном внешнем финансировании. Это очень серьезная проблема, люди должны понять, что это первый конкретный шаг для сдачи контроля над государственными структурами Молдовы иностранцам. Мы превратимся в банановую республику, в которой ничего не решают граждане этой страны. Это первый шаг, и это очень опасно», – подытожил лидер социалистов.