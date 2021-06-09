Если мы хотим обеспечить значительный рост зарплат и пенсий, нужно восстановить промышленный потенциал страны, поэтому первый раздел программы Блока коммунистов и социалистов посвящен индустриализации экономики, заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.

Лидер социалистов отметил, что промышленный сектор будет генерировать стабильный доход в бюджет, что позволит увеличивать зарплаты и пенсии, реализовывать социальные программы. Додон заявил, что за последние десятилетия эта отрасль подверглась уничтожению, а теперь ей необходимо повышенное внимание государства. По словам лидера социалистов, одной из мер может стать введение нулевой ставки налогооблажения на реинвестированную прибыль. Додон рассказал, что этот метод уже применялся во время правления партии коммунистов, когда он занимал пост министра экономики.

«Мы пришли вместе с Олегом Рейдманом, который тогда был советником по экономике, и который теперь состоит в списке Блока коммунистов и социалистов. Это было революционное предложение для всего постсоветского пространства. В 2008 г. на форуме в Ялте российский министр экономики Герман Греф попросил меня поделиться опытом внедрения этих мер. Все, кто был в зале, хлопали стоя. Мы сделали это в 2008 г., экономика вышла из тени, иностранные инвестиции значительно выросли. Мы и теперь это предлагаем, чтобы наши производители и иностранные инвесторы могли развиваться и создавать рабочие места», – заявил Додон.