Среда, 9 июня 2021, 10:53

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове могут запустить производство вакцины “Спутник V”

В Молдове могут запустить производство вакцины “Спутник V”
09 июня
08:32 2021
Версия для печати

До конца недели в Молдове ждут вторую партию гуманитарной помощи от Российской Федерации в виде 40 тысяч доз вакцины “Спутник”. Игорь Додон намерен поставить себе прививку из этой партии. Об этом он заявил в “Интервью недели” на “Первом в Молдове”. В то же время председатель ПСРМ считает, что в нашей стране следует запустить производство российской вакцины. Переговоры по этому поводу, добавил он, уже начались.  

«Есть уже опыт многих стран: и Сербии, и Белоруссии, которые запустили производство “Спутника” у себя. Это не фантастика. Наша идея – запустить производство “Спутника” в РМ. Мы начали об этом переговоры с нашими партнёрами из России. И я уверен, если мы пройдем успешно эти выборы, а мы должны пройти их успешно, и выиграть, то наше правительство в сжатые сроки откроет производство “Спутника” в Кишинёве», – сказал он. Додон отметил, что это очень важно, так как осенью может быть рост числа случаев заболевания коронавирусом. Он также выразил уверенность в успехе этой инициативы, подчеркнув, что фармацевтическая отрасль в Молдове всегда была и остаётся на достойном уровне.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,67+0,11%
EUR21,52+0,15%
GBP25,01+0,17%
UAH0,65+0,11%
RON4,37+0,14%
RUB0,24+0,27%

Курсы валют в MDL на 09.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд