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Газета "Кишиневские новости"

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Воронин: Полгода президентства Санду не принесли никаких результатов

09 июня
08:32 2021
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Курам на смех! Так председатель ПКРМ Владимир Воронин прокомментировал создание Национального антикоррупционного комитета при Майе Санду. Заявление было сделано в рамках передачи на “НТВ Молдова”.  

«Один из тех, кто вошёл в состав этого комитета, американец, “боролся с коррупцией в Афганистане и победил её”. Боже упаси! Какую коррупцию в Афганистане они победили? Большинство, кстати, в этом комитете – девушки. Чем они там будут заниматься? Полгода президентства Санду не принесли никаких результатов, ничего», – сказал он. Воронин также недоумевает, законами и Конституцией какой страны будут руководствоваться члены этого комитета. 

«На каком основании они будут привлекать к ответственности кого-то? Конституция для нас, для граждан, а не для тех, кого поймали в Афганистане или ещё где-то», – сказал он.  

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