Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 июня 248145 излечившихся
08 июня
18:16 2021
На сегодняшний день в стране 248145 человек прошли лечение и 6141 умер от инфекции COVID-19.
На 8 июня в Молдове подтвержден 255541случай заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 728 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13614 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 287 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 51 в крайне тяжелом состоянии (11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).