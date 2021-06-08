На сегодняшний день в стране 248145 человек прошли лечение и 6141 умер от инфекции COVID-19.

На 8 июня в Молдове подтвержден 255541случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 728 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13614 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 287 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 51 в крайне тяжелом состоянии (11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).